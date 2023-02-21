Отправлено: - 01:47

⚡️Путин хочет не мира, а паузу для перегруппирования, пишет в своей колонке в Financial Times Генсек НАТО Йенс СтолтенбергДействия Кремля свидетельствуют о планах рф возобновить наступление на Украину, а приглашение к переговорам – это лишь попытка выиграть время на подготовку.«Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Владимир Зеленский предлагал россии начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира», – отметил генсек.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент