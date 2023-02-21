Путинская агрессия отбросила россию на 30 лет назад, пишет The Times.Путин ослабил российскую экономику и вооруженные силы до такой степени, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы, считают западные официальные лица.Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свой запас ракет, боеприпасов и снарядов. Теперь рф может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь.Добро пожаловать в каменный век.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
⚡️Путин хочет не мира, а паузу для перегруппирования, пишет в своей колонке в Financial Times Генсек НАТО Йенс СтолтенбергДействия Кремля свидетельствуют о планах рф возобновить наступление на Украину, а приглашение к переговорам – это лишь попытка выиграть время на подготовку.«Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Владимир Зеленский предлагал россии начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира», – отметил генсек.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
хостинг картинок украина Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943: вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.Президент россии находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще была далека от завершения.«Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно – смею утверждать. Война стоит очень много денег. И путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев», – сказал вице-президент Еврокомиссии.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
📺 Исторический день: Байден приехал в Киев сегодня утром на поезде, — The New York Times. "Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — Джо Байден о приезде в Украину.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
От "Киев за три дня" до "защиты самой России" и "спецоперация идет по плану". Как за последний год менялись цели и задачи России в войне против Украины. Специальный выпуск "Смотри в оба" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.@currenttime
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