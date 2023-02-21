Отправлено: - 13:40

yudjin:

Везут фурами пожрать, чтобы захлебывающиеся желчью, с голоду не пухли. Но они будут клять и принимать, хаять и жрать москальское.

Цитата:Да, и в Ойропу и в Китай, и в Турцию..Но только это же не благотворительность, это бизнес..От туда и от нас тоже многое вывозят, пустыми же не ходят..Тоже так же и питание и тот же лук, и те же продукты..А то как то однобоко товарищи рассуждаете..