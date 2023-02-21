Форумная эклектика

Отправлено: - 12:31

"Чингис не был ни строителем, ни созидателем. Быть завоеванным монгольской ордой означало потерю правителя, его войска и большинства богатых городов. Однако небольшая численность монгольской армии не позволяла им оставлять в тылу крупные контингенты войск. Где бы ни появлялись монгольские воины – будь то торговые китайские города или такие далекие друг от друга страны, как Корея и Афганистан, – в целом, как только сопротивление монголам заканчивалось, участие последних во внутреннем управлении страной едва ли ощущалось. По сути, монгольское завоевание означало прежде всего полное уничтожение местных вооруженных сил. Одного слова о том, что некто выводит вооруженный отряд, было достаточно, чтобы в скором времени на горизонте появились тумены монголов."

Кон Иггульден.



Сейчас это называется пугающим словом "демилитаризация". И к чему же приводили эти жесткие действия?

В XVII веке мусульманский хронист Абуль-Гази писал: «Под властию Чингисхана повсюду от Персии до владения турок было так мирно, что с рассвета до темноты путник мог свободно ходить с золотым подносом на голове, не опасаясь за свою жизнь».