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Куратор темы: Маркс
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23263
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 01:00
#706
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Больше Javelins, больше артиллерийских боеприпасов, больше систем наблюдения и миллиарды на прямую поддержку народа Украины, - Байден🇺🇦 Украина Сейчас
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2594
Форумная эклектика
Отправлено: 21.02.23 - 12:31
#707
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"Чингис не был ни строителем, ни созидателем. Быть завоеванным монгольской ордой означало потерю правителя, его войска и большинства богатых городов. Однако небольшая численность монгольской армии не позволяла им оставлять в тылу крупные контингенты войск. Где бы ни появлялись монгольские воины – будь то торговые китайские города или такие далекие друг от друга страны, как Корея и Афганистан, – в целом, как только сопротивление монголам заканчивалось, участие последних во внутреннем управлении страной едва ли ощущалось. По сути, монгольское завоевание означало прежде всего полное уничтожение местных вооруженных сил. Одного слова о том, что некто выводит вооруженный отряд, было достаточно, чтобы в скором времени на горизонте появились тумены монголов."
Кон Иггульден.

Сейчас это называется пугающим словом "демилитаризация". И к чему же приводили эти жесткие действия?
В XVII веке мусульманский хронист Абуль-Гази писал: «Под властию Чингисхана повсюду от Персии до владения турок было так мирно, что с рассвета до темноты путник мог свободно ходить с золотым подносом на голове, не опасаясь за свою жизнь».
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