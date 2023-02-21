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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 763 из 763«1...761762763
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 01:45
#11431
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Путинская агрессия отбросила россию на 30 лет назад, пишет The Times.Путин ослабил российскую экономику и вооруженные силы до такой степени, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы, считают западные официальные лица.Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свой запас ракет, боеприпасов и снарядов. Теперь рф может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь.Добро пожаловать в каменный век.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 01:47
#11432
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⚡️Путин хочет не мира, а паузу для перегруппирования, пишет в своей колонке  в Financial Times Генсек НАТО Йенс СтолтенбергДействия Кремля свидетельствуют о планах рф возобновить наступление на Украину, а приглашение к переговорам – это лишь попытка выиграть время на подготовку.«Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Владимир Зеленский предлагал россии начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира», – отметил генсек.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 01:52
#11433
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хостинг картинок украина
Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943: вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.Президент россии находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще была далека от завершения.«Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно – смею утверждать. Война стоит очень много денег. И путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев», – сказал вице-президент Еврокомиссии.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 01:57
#11434
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📺 Исторический день: Байден приехал в Киев сегодня утром на поезде, — The New York Times. "Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — Джо Байден о приезде в Украину.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 02:03
#11435
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хостинг картинок украина
Иначе дискредитация российской армии.
Это примерно как в Макеевке было ликвидировано 400 солдат РФ, которых обязали слушать речь бункеного..
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§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 02:05
#11436
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На каждом столбе, на каждой остановке..

хостинг картинок украина

А в некоторых республиках, обязали еще и вставать на Колени..
Пока это только слухи..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 02:10
#11437
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От "Киев за три дня" до "защиты самой России" и "спецоперация идет по плану". Как за последний год менялись цели и задачи России в войне против Украины. Специальный выпуск "Смотри в оба" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.@currenttime
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23253
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.02.23 - 02:14
#11438
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хостинг картинок украина

Фильм «Навальный» получил премию BAFTA в категории «Лучший документальный фильм». Об этом говорится на сайте британской киноакадемии.Диссидент
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