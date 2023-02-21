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❗️Новое оружие и 500 млн помощи от США для УкраинеВ новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.💬"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал Байден. Байден также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину:🔸более 700 танков,🔸тысячи бронированных машин,🔸тысяча артиллерийских систем,🔸более 2 млн артснарядов и т.д.Сообщается, что Зеленский и Байден также обсуждали поставки дальнобойного оружия, которое необходимо ВСУ.👉🏻Все подробности о визите Байдена