Король Чарльз III посетил украинских бойцов ВСУ, которые проходят обучение в ВеликобританииВсего в 2023 году инструкторы на территории Великобритании планируют обучить 19 200 украинских солдат.🇺🇦 Украина Сейчас
Украине будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи, - Байден💬 "Мы собрали коалицию наций от Атлантики до Тихоокеанского региона. НАТО. Япония. Количество наций - более 50, помогающих Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой. Сильнейшие экономики мира собрались, чтобы перекрыть жизненные потоки российской экономики. Вместе мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО", - сказал он. Подписаться на канал УНИАН
хостинг картинок украина ❗️Цель Путина – стереть Украину с карты, страну ждет тяжелый период – Байден💬"Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты", - сказал Байден в ходе совместного брифинга с президентом Зеленским.При этом глава Белого дома отметил, что военная кампания РФ проваливается, поскольку российские оккупанты уже потеряли контроль надо половиной территорий Украины, которые они ранее захватили, понесли тяжелые человеческие потери на фронте, а многие люди покидают рф, поскольку не видят там своего будущего.
❗️Новое оружие и 500 млн помощи от США для УкраинеВ новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.💬"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал Байден. Байден также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину:🔸более 700 танков,🔸тысячи бронированных машин,🔸тысяча артиллерийских систем,🔸более 2 млн артснарядов и т.д.Сообщается, что Зеленский и Байден также обсуждали поставки дальнобойного оружия, которое необходимо ВСУ.👉🏻Все подробности о визите Байдена
⚡️В Украине будет как минимум 2 батальона танков Leopard 2, а также, вероятно, 6 или 7 батальонов из Leopard 1 💬"Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2, Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", - заявил министр обороны Резников.
Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать