Отправлено: - 18:20

strelez:

меня вопрос как они сейчас охлаждают воду, если градильни то несколько лет назад снесли. На территории Рудненской ТЭЦ уже лет 10 назад смонтированы современные системы охлаждения воды вентиляторного типа взамен снесенных!

Цитата:Для ТЭЦ там свои две градильни, котел, турбина, собственные нужды, для города градилен да, нет, там насосы малого, потом большого давления, бойлеры, где вода нагревается, у города да, свой круговорот.