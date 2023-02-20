Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46216
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Отправлено: 20.02.23 - 13:03
Сделали это после анализа произошедших порывов. По словам и.о. главы города Виктора ИОНЕНКО, как только в трассы подавали воду свыше этой температуры, происходили порывы.
Читать новость
Читать новость
Re: Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать...
Отправлено: 20.02.23 - 13:03
Да, жаль..
Но было классно.
На пятом этаже зимой ночью надо было ждать какие то секунды, чтобы полился буквально кипяток..
Да и вчера, уезжая с Рудного, открыли балкон немного, жара адская и батареи что говорится накалены докрасна..
Сегодня поедем, посмотрим..
Но было классно.
На пятом этаже зимой ночью надо было ждать какие то секунды, чтобы полился буквально кипяток..
Да и вчера, уезжая с Рудного, открыли балкон немного, жара адская и батареи что говорится накалены докрасна..
Сегодня поедем, посмотрим..
Re: Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать...
Отправлено: 20.02.23 - 13:18
У меня вопрос как они сейчас охлаждают воду, если градильни то несколько лет назад снесли. Подозревая высокая температура в системе это по той причине что они сеть теплоснабжения используют как градильню.
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Отправлено: 20.02.23 - 13:28
Цитата:
По моему эта фишка ССГПО, как они охлаждали воду через город и еще получали бабло за отопление.
Сейчас они отдали отопление городу, пару тройку лет назад, вот теперь и непонятки пошли..
Janus:
они сеть теплоснабжения используют как градильню.
они сеть теплоснабжения используют как градильню.
По моему эта фишка ССГПО, как они охлаждали воду через город и еще получали бабло за отопление.
Сейчас они отдали отопление городу, пару тройку лет назад, вот теперь и непонятки пошли..
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Отправлено: 20.02.23 - 13:29
Хотя турбинщики тогда говорили, что это не совсем так, мне что то там объясняли, как оно там в пар идет и что как то там невозможно, но среди народа было такое поверье, что город это своего рода радиатор для комбината..
Re: Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать...
Отправлено: 20.02.23 - 15:17
Вместо градирни на станции функционирует прямоточная система водоснабжения. Вода, забранная насосами из реки, поступает на станцию, попадает в специальные теплообменные устройства, установленные под турбинами. Там с помощью конденсирующих трубок и соприкасается с паром турбин. В итоге получается конденсат для нужд станции, а набранная в реке Бия вода, выступив в роли охладителя пара, самотеком возвращается в реку.(Это насчет технологии без градильни) Но это Бийск где вода с ТЭЦ сбрасывается в реку, кажись на Троицкой ГЭС тоже, но унас она куда сбрасывается. В реку нельзя. Да и нет туда сброса.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.10.20
- Сообщений:
- 2
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Отправлено: 20.02.23 - 15:30
У меня вопрос как они сейчас охлаждают воду, если градильни то несколько лет назад снесли.
На территории Рудненской ТЭЦ уже лет 10 назад смонтированы современные системы охлаждения воды вентиляторного типа взамен снесенных! Технически грамотно объяснить не смогу, т.к. не специалист, но они есть и они работают!
На территории Рудненской ТЭЦ уже лет 10 назад смонтированы современные системы охлаждения воды вентиляторного типа взамен снесенных! Технически грамотно объяснить не смогу, т.к. не специалист, но они есть и они работают!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15530
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Отправлено: 20.02.23 - 15:54
Цитата:
Вот так вот без подготовки - из реки и сразу в теплообменники? вы бред пишете.
Janus:
Вода, забранная насосами из реки, поступает на станцию, попадает в специальные теплообменные устройства, установленные под турбинами.
Вода, забранная насосами из реки, поступает на станцию, попадает в специальные теплообменные устройства, установленные под турбинами.
Вот так вот без подготовки - из реки и сразу в теплообменники? вы бред пишете.
Температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов
Отправлено: 20.02.23 - 18:20
Цитата:
Для ТЭЦ там свои две градильни, котел, турбина, собственные нужды, для города градилен да, нет, там насосы малого, потом большого давления, бойлеры, где вода нагревается, у города да, свой круговорот.
strelez:
меня вопрос как они сейчас охлаждают воду, если градильни то несколько лет назад снесли. На территории Рудненской ТЭЦ уже лет 10 назад смонтированы современные системы охлаждения воды вентиляторного типа взамен снесенных!
меня вопрос как они сейчас охлаждают воду, если градильни то несколько лет назад снесли. На территории Рудненской ТЭЦ уже лет 10 назад смонтированы современные системы охлаждения воды вентиляторного типа взамен снесенных!
Для ТЭЦ там свои две градильни, котел, турбина, собственные нужды, для города градилен да, нет, там насосы малого, потом большого давления, бойлеры, где вода нагревается, у города да, свой круговорот.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать