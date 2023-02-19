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≡ К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46216
К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:11
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Подразделение «Яндекс» столкнулось с реальной угрозой прекращения своей работы в Казахстане. С декабря 2022 года в отношении «Яндекс. Такси» расследуют дело о завышении тарифов на поездки. В чём проблема, разбирался корреспондент Orda.kz
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15530
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 20.02.23 - 12:53
#15
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Цитата:
завышает цены в плохую погоду или праздничные дни.

Источник:

А что в этом плохого? Это ведь гарантия того что те кому действительно нужно, дождутся своего заказа. Я помню как в Кустанае вызывали по телефону - в плохую погоду можно было час ждать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9200
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 20.02.23 - 18:20
#16
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Цитата:
завышает цены в плохую погоду или праздничные дни.

Источник:
Цитата:
Victor Yang:
А что в этом плохого? Это ведь гарантия того что те кому действительно нужно, дождутся своего заказа

Ничего,просто народ зажрался уже,дожились такси им не по карману.
Ездите на своём авто,на автобусе,ходите пешком,если дорого.
В благополучном СССР я на такси ездил один раз в год,когда мы всей семьёй уезжали в отпуск в Белоруссию, за 3.40 уезжали с ЗТБ до ЖД вокзала и всё,в остальное время в школу пешком,в город на 102 автобусе.
А сейчас чуть дождик пошёл или мороз на улице так мамаши своё чадо на такси до школы отправляют.
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