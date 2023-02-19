Отправлено: - 18:20





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48079 завышает цены в плохую погоду или праздничные дни.Источник:

Victor Yang:

А что в этом плохого? Это ведь гарантия того что те кому действительно нужно, дождутся своего заказа

Цитата:Цитата:Ничего,просто народ зажрался уже,дожились такси им не по карману.Ездите на своём авто,на автобусе,ходите пешком,если дорого.В благополучном СССР я на такси ездил один раз в год,когда мы всей семьёй уезжали в отпуск в Белоруссию, за 3.40 уезжали с ЗТБ до ЖД вокзала и всё,в остальное время в школу пешком,в город на 102 автобусе.А сейчас чуть дождик пошёл или мороз на улице так мамаши своё чадо на такси до школы отправляют.