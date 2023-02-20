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Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46216
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 13:52
По данным ведомства, в январе из республиканского бюджета казахстанцам было выплачено пенсий на сумму 274,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 84,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 189,9 миллиарда тенге.
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Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 13:52
У нашего деда со всеми повышениями 76 тысяч..
Так что Минтруда или как его там, защиты, однозначно врет и глазом неморгнет..
Так что Минтруда или как его там, защиты, однозначно врет и глазом неморгнет..
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 14:30
Цитата:
111:---Работать надо было и взносы делать . А врет тут только один
однозначно врет и глазом неморгнет..
однозначно врет и глазом неморгнет..
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 14:46
Цитата:
Хочешь сказать, что он в СССР не работал?
Вот видишь, занимаешься клеветой и пофиг..
Гога:
Работать надо было
Работать надо было
Хочешь сказать, что он в СССР не работал?
Вот видишь, занимаешься клеветой и пофиг..
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 14:50
Цитата:
Парадоксы нашего времени, работая медсестрой моя родственница получала около 60000 тенге, выйдя на пенсию, ей назначили около 100000 тенге, после этого прошло несколько повышений, спросить стесняюсь, не моё дело копаться в чужом кошельке.
111:
У нашего деда со всеми повышениями 76 тысяч.
У нашего деда со всеми повышениями 76 тысяч.
Парадоксы нашего времени, работая медсестрой моя родственница получала около 60000 тенге, выйдя на пенсию, ей назначили около 100000 тенге, после этого прошло несколько повышений, спросить стесняюсь, не моё дело копаться в чужом кошельке.
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 15:02
Цитата:
___--Ты вообще хоть чуть - чуть думаешь , когда пишешь ??? Причем тут СССР ??? Ы 1998 году был создан пенсионный фонд , он туда платил ???
111:
Хочешь сказать, что он в СССР --
Хочешь сказать, что он в СССР --
___--Ты вообще хоть чуть - чуть думаешь , когда пишешь ??? Причем тут СССР ??? Ы 1998 году был создан пенсионный фонд , он туда платил ???
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 15:05
Цитата:
Может он раньше ушел на пенсию? Есть какие то периоды в котором зависит когда ты ушёл на пенсию. Сейчас всё устаканилось, даже можешь зайти на сайт и рассчитать свою пенсию
Гога:
1998 году был создан пенсионный фонд , он туда
1998 году был создан пенсионный фонд , он туда
Может он раньше ушел на пенсию? Есть какие то периоды в котором зависит когда ты ушёл на пенсию. Сейчас всё устаканилось, даже можешь зайти на сайт и рассчитать свою пенсию
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15530
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 15:50
Цитата:
Всё просто, где есть смены. За год до пенсии или чуть раньше, оформляются дополнительные смены работнику, а фактически работает другой. Зарплата потом отдается наличными. В итоге пенсионные взносы высокие и высокая пенсия.
saba:
Парадоксы нашего времени, работая медсестрой моя родственница получала около 60000 тенге, выйдя на пенсию, ей назначили около 100000 тенге
Парадоксы нашего времени, работая медсестрой моя родственница получала около 60000 тенге, выйдя на пенсию, ей назначили около 100000 тенге
Всё просто, где есть смены. За год до пенсии или чуть раньше, оформляются дополнительные смены работнику, а фактически работает другой. Зарплата потом отдается наличными. В итоге пенсионные взносы высокие и высокая пенсия.
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 16:03
Не знаю, она была сестрой хозяйкой, там нет смен. За хорошие пенсии я думаю. это просто моё мнение , пенсионеры должны благодарить, Назарбаева. Я не сторонник пинать стареющего льва и думаю надо в каких то вещах воздать ему по заслугам. Я попробую воспользоваться опытом Кайрата Стайера, и сказать, как выше отмечал, В Индии была сложная обстановка, с народами, с вероисповеданиями , в этом отношении Назарбаеву надо отдать должное, ситуация была хуже ,но не вышла из под контроля
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3877
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 16:23
Цитата:
Чёта, вы не полностью воспользовались моим опытом. Когда пишу выше отмечал, тогда речь о чём-то идёт в обсуждаемой ветке. Тут, я бы написал, что сегодня в другой ветке отмечал и кратко процитировал бы себя.
saba:
Я попробую воспользоваться опытом Кайрата Стайера, и сказать, как выше отмечал...
Я попробую воспользоваться опытом Кайрата Стайера, и сказать, как выше отмечал...
Чёта, вы не полностью воспользовались моим опытом. Когда пишу выше отмечал, тогда речь о чём-то идёт в обсуждаемой ветке. Тут, я бы написал, что сегодня в другой ветке отмечал и кратко процитировал бы себя.
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 16:36
Цитата:
Я же про пенсии
Kairat stayer:
идёт в обсуждаемой ветке.
идёт в обсуждаемой ветке.
Я же про пенсии
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 16:38
Цитата:
Я думаю почему ты упрекнул его, когда сказал:
Цитата:
Гога:
Ты вообще хоть чуть - чуть думаешь ,
Ты вообще хоть чуть - чуть думаешь ,
Я думаю почему ты упрекнул его, когда сказал:
Цитата:
Гога:
Работать надо было и
Работать надо было и
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 17:35
Цитата:
----Какой ты нежный , однако !! В 1998 году была пенсионная реформа , с этого времени 10% надо было платить туда , в пенсионный фонд . От этого и пенсия зависит . Но ты этого конечно не знал ?? Только и всего то . Никаких упреков . Чем больше платил - тем больше накоплений , тем больше пенсия . Все понял ?? А СССР - тут только стаж входить . Слово **стаж** - знаешь что это такое ?? Как прикольно твои комменты читать
111:
почему ты упрекнул его, когда сказал:
почему ты упрекнул его, когда сказал:
----Какой ты нежный , однако !! В 1998 году была пенсионная реформа , с этого времени 10% надо было платить туда , в пенсионный фонд . От этого и пенсия зависит . Но ты этого конечно не знал ?? Только и всего то . Никаких упреков . Чем больше платил - тем больше накоплений , тем больше пенсия . Все понял ?? А СССР - тут только стаж входить . Слово **стаж** - знаешь что это такое ?? Как прикольно твои комменты читать
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 20.02.23 - 18:04
Цитата:
Нет, я не про это.
Я про то, почему ты изначально сделал вывод что ему:
Цитата:
Был вопрос только в этом.
Я не просил разъяснять мне внутренности пенсионных реформ..
Гога:
Чем больше платил - тем больше накоплений
Чем больше платил - тем больше накоплений
Нет, я не про это.
Я про то, почему ты изначально сделал вывод что ему:
Цитата:
Гога:
Работать надо было
Работать надо было
Был вопрос только в этом.
Я не просил разъяснять мне внутренности пенсионных реформ..
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