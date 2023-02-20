Прогноз на 5 дней
пасмурно-6°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5% от обналиченной суммы получал посредник, работая на мошенников в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46216
5% от обналиченной суммы получал посредник, работая на мошенников в Костанае
Отправлено: 20.02.23 - 17:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, который обналичивал деньги, полученные мошенническим путем
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1105
Re: 5% от обналиченной суммы получал посредник, работая на...
Отправлено: 20.02.23 - 17:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5% от обналиченной суммы получал посредник, работая на мошенников в Костанае

Источник:
Цитата:
Наличные он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путем у граждан

Источник:

Вот и первая ласточка! И посредник ли он ещё вопрос
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS