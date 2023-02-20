Отправлено: - 15:50

saba:

Парадоксы нашего времени, работая медсестрой моя родственница получала около 60000 тенге, выйдя на пенсию, ей назначили около 100000 тенге

Цитата:Всё просто, где есть смены. За год до пенсии или чуть раньше, оформляются дополнительные смены работнику, а фактически работает другой. Зарплата потом отдается наличными. В итоге пенсионные взносы высокие и высокая пенсия.