Отправлено: - 18:10

abaika95:

пока россия рядом с 140 млн населением и обширными экономическими связями мы по любому будем знать два языка

Цитата:Да, наши выпускники в перспективе освоят минимум два языка, этот показатель с каждым годом растёт, а особо одарённые три языка будут знать.Если проанализировать открытые источники, в 2022 году из школ страны выпустились 170 тысяч казахстанских выпускников. Из них 154 тысячи абитуриентов сдали Единое национальное тестирование. Из них около 76% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24% - на русском, 0,1% - на английском языке.Как я понимаю 16 тысяч выпускников не сдавали ЕНТ, потому что поступали в зарубежные учебные заведения. Предполагаю, что около 15 тысяч из них поступили в учебные заведения России. Ниже по ссылке, ранее ссылаясь на официальные источники отмечал, что в 2016 году 73 тысячи (73455) казахстанцев учились в России на всех курсах, на четырёх, ежегодно по 18000-18500 поступали. Всего выпускников тогда было 136000, при этом в прошлом году выпустилось 170000.Отмечают, что в настоящее время в российских вузах и их зарубежных филиалах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучается 61 тысяча казахстанских студентов. Как предполагал ранее, с каждым годом число лиц обучающихся в России будет уменьшаться. Получается за семь лет количество поступающих уменьшилось с 18000-18500 в 2016 учебном году, до примерно 15200 в 2022 году.Подробнее здесь: