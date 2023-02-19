Казалось бы, так ли важно, знают ли ваши студенты и ученики о Ганнибале, Каннах, Цезаре? С узко функциональной точки зрения не важно. Но крайне важно не из каких-то абстрактно-моральных соображений и рассуждений об эрудиции вообще. Так с чего бы тогда это важно? Читать новость
Kairat stayer: Его предки возможно прибыли в Британию из колониальной Индии,
----Родители Сунака, индусы, иммигрировали в Британию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители переселились в колониальные времена из Пенджаба[11], причём как с территории современной Индии, так и с территории нынешнего Пакистана.
Ну ладно уж так. Юрий Яковлевич умнейший человек, высказывает спорные вещи, но я считаю человек в любом возрасте достоин того, чтобы думать. Лучше поспорить, ну а Гоголь великий писатель. но к концу жизни, хотя по современным меркам умер достаточно молодым, высказывался несколько странно, на мой взгляд. в мою бытность студентом были несколько преподователей, которые были слишком умными для меня, например профессор Солодкин и доцент Бондаренко. При этом они всегда были снисходительны к нам, тогда ещё молодёжи
Ну тут я не очень согласен. приходит время, когда я становлюсь одним из старших, и тут поневоле возникает момент. когда вспоминаешь , что делали наши аксакалы во время особенно похорон и пытаешься их копировать, грустная тема , но от неё никуда не уйдёшь. Сейчас встречаешься больше на похоронах с родственниками. нежели на тоях.
Гога: ----Родители Сунака, индусы, иммигрировали в Британию из Восточной Африки, куда в свою очередь их родители переселились в колониальные времена из Пенджаба[11], причём как с территории современной Индии, так и с территории нынешнего Пакистана.
Получается предки из колонии прибыли в метрополию, сам Риши, как отмечали выше родился в Великобритании.
родом из Шанхая2022: Разговаривал с турком отец всю жизнь проработал на форде в кёлне говорит папа не знает языка,доработал до пенсии.
Да, ранее было так, но сейчас другие времена. Как отметил выше дети и внуки переселенцев, чтобы добиться успехов в карьере, обязательно учат языки государств, том числе бывших ранее метрополиями английский, французский, русский, немецкий и.т.д.
Опять процитирую себя, чтобы "грамотеи" точно поняли, о чём идёт речь, более пяти лет тому назад отмечал в 2017 году:
Кайрат стайер: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут.
abaika95: пока россия рядом с 140 млн населением и обширными экономическими связями мы по любому будем знать два языка
Да, наши выпускники в перспективе освоят минимум два языка, этот показатель с каждым годом растёт, а особо одарённые три языка будут знать.
Если проанализировать открытые источники, в 2022 году из школ страны выпустились 170 тысяч казахстанских выпускников. Из них 154 тысячи абитуриентов сдали Единое национальное тестирование. Из них около 76% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24% - на русском, 0,1% - на английском языке.
Как я понимаю 16 тысяч выпускников не сдавали ЕНТ, потому что поступали в зарубежные учебные заведения. Предполагаю, что около 15 тысяч из них поступили в учебные заведения России. Ниже по ссылке, ранее ссылаясь на официальные источники отмечал, что в 2016 году 73 тысячи (73455) казахстанцев учились в России на всех курсах, на четырёх, ежегодно по 18000-18500 поступали. Всего выпускников тогда было 136000, при этом в прошлом году выпустилось 170000.
Отмечают, что в настоящее время в российских вузах и их зарубежных филиалах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучается 61 тысяча казахстанских студентов. Как предполагал ранее, с каждым годом число лиц обучающихся в России будет уменьшаться. Получается за семь лет количество поступающих уменьшилось с 18000-18500 в 2016 учебном году, до примерно 15200 в 2022 году.
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