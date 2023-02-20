Прогноз на 5 дней
небольшой снег-8°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нарушение инструкции" – экспертиза не исключила данный фактор в деле с осложнениями после наркоза у детей из Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46213
"Нарушение инструкции" – экспертиза не исключила данный фактор в деле с осложнениями после наркоза у детей из Костаная
Отправлено: 20.02.23 - 09:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Имело место нарушение инструкции производителя препарата "Пропофол-Липуро" по поддержанию асептических условий при использовании препарата, исходя из расчетов при проверке следует использование одного флакона на протяжении нескольких дней", - говорится в заключении комиссии.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
722
Re: "Нарушение инструкции" – экспертиза не исключила...
Отправлено: 20.02.23 - 09:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока у нас вместо системы здравоохранения фактически работает система оказания медицинских услуг, такое будет повторяться вновь и вновь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS