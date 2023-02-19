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≡ Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46213
Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в Костанайской области
Отправлено: 19.02.23 - 23:42
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С 21:00 19 февраля до 21:00 20 февраля на территории региона ожидается ухудшение погоды. В связи с чем объявлено штормовое предупреждение, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1025
Re: Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в...
Отправлено: 19.02.23 - 23:42
#1
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Только что гулял с собакой, даже легкого ветерка нет, а время 23-40. Казгидромету верить-себя не уважать. Особенно бесит, когда они пишут в Казахстане, допустим, ожидается потепление, как будто Казахстан размером с Монако
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1438
Re: Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в...
Отправлено: 20.02.23 - 08:54
#2
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Скользковато только на дороге вроде и резина неплохая, а подтаскивает
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