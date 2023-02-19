Re: Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в...

Отправлено: - 23:42

Только что гулял с собакой, даже легкого ветерка нет, а время 23-40. Казгидромету верить-себя не уважать. Особенно бесит, когда они пишут в Казахстане, допустим, ожидается потепление, как будто Казахстан размером с Монако