Отправлено: - 14:24

Да потому что знание любого количества языков будет куцым, если оно не опирается на язык культуры.

Цитата:Очень странная цитата..Вы тут сколько жили в Казахстане?И до сих пор не знаете казахскую культуру?А английский наверно знаете лучше?Не знать культуры того государства, где живешь практически всю свою жизнь, не зная их языка, чья интересно проблема?