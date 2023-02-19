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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46213
Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 19.02.23 - 11:33
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Казалось бы, так ли важно, знают ли ваши студенты и ученики о Ганнибале, Каннах, Цезаре? С узко функциональной точки зрения не важно. Но крайне важно не из каких-то абстрактно-моральных соображений и рассуждений об эрудиции вообще. Так с чего бы тогда это важно?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15527
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 19.02.23 - 11:33
#1
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Цитата:
Та ли нынче молодежь?

Молодежь во все времена "не та". Ещё у Лермонтова в Герое нашего времени подобная фраза встречается, да и значительно раньше, говорят, тоже. Отчасти это потому что мы себя в молодости не помним.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23178
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 19.02.23 - 14:24
#2
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Цитата:
Да потому что знание любого количества языков будет куцым, если оно не опирается на язык культуры.


Очень странная цитата..
Вы тут сколько жили в Казахстане?
И до сих пор не знаете казахскую культуру?
А английский наверно знаете лучше?
Не знать культуры того государства, где живешь практически всю свою жизнь, не зная их языка, чья интересно проблема?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
215
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 19.02.23 - 17:04
#3
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......в европе живут народы с ближнего востока,турции всю жизнь не зная языка и вполне успешно,язык не помеха да и культуру европейскую вообще не хотят знать,живут в своём мире.Разговаривал с турком отец всю жизнь проработал на форде в кёлне говорит папа не знает языка,доработал до пенсии.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4351
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 20.02.23 - 00:45
#4
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Можно жить не зная государственного языка! Более того - никто не требует его знания! Только при этом не стоит рассчитывать на какую-то перспективу в жизни!
Это мы говорим о знании государственного языка в то время, как во многих странах мира невозможно стать работником сферы обслуживания, не зная дополнительно к государственному еще и английского языка.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
376
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 20.02.23 - 10:43
#5
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"Смотри же, чтоб не сказали о тебе: «Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня". 1844 г. Гоголь Н. В. Духовная проза / Сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова; Вступ. ст. В. А. Воропаева. — М.: Русская книга, 1992. — 560 с.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
376
Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 20.02.23 - 10:44
#6
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«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)
“Наша молодежь растлена до глубины души, она никогда не будет похожа на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сможет сохранить нашу культуру.”
(надпись на глиняном горшке 3000 лет хранившемся в развалинах Вавилона)
“Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже не далек.”
(Египет, папирус, II век до н.э.)
Друг Сократа
С тех пор, как Гуттенберг изобрел печатный станок, молодёжь пошла не та. Уткнутся в книгу — никакой духовности.

Никола Флавийский, 1444 г.

[Исправлено: Alehander, 20.02.2023 - 10:49]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
376
Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 20.02.23 - 11:00
#7
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Думаю что тут снова смешивают тёплое и мягкое.
Что такое молодежь? Это возрастное состояние индивидуума. Детство, юность, зрелость, старость, дожитие... Отличительная черта молодости - свежесть и здоровье. Молодым может быть и поросёнок. И каждые два-три года люди которых мы относим к категории молодых меняются, одни сдвигаются в сторону взрослости, на их место заступают те, кто вчера были подростками. Это естественный биологический процесс, и тут просто невозможно оценить "те" они или не "те", просто потому что нет какого-то внешнего независимого эталона оценки, в отношении которого происходило бы сравнение. Измерять только по своей мерке, своим внутренним убеждениям, возводя в эталон себя? Вот поэтому И.Кант обратился к нравственному закону внутри нас. Что-то внутри нас заставляет нас определять и оценивать "то" или не "то". Независимо от культуры, возраста, национальности.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3034
Юрий БОНДАРЕНКО: Та ли нынче молодежь?
Отправлено: 20.02.23 - 11:42
#8
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Цитата:
Alehander:
Что такое молодежь? Это возрастное состояние индивидуума.


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