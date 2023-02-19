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К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46213
К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:11
Подразделение «Яндекс» столкнулось с реальной угрозой прекращения своей работы в Казахстане. С декабря 2022 года в отношении «Яндекс. Такси» расследуют дело о завышении тарифов на поездки. В чём проблема, разбирался корреспондент Orda.kz
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23178
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:11
Да, в Алматы Яндекс такси моден даже.
Кстати от жд вокзала до Жарокова 137 вроде 2700 брали они.
Назад почти то же самое.
Кстати от жд вокзала до Жарокова 137 вроде 2700 брали они.
Назад почти то же самое.
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:25
Цитата:
Цитата:
А после того как Яндекс уйдёт,цены конечно же опустятся.
То есть выходит клиенты все тупые, есть допустим такси народное,где цены ниже,но все всё рано упорно заказывают дорогой Яндекс,так что ли?
С декабря 2022 года в отношении «Яндекс. Такси» расследуют дело о завышении тарифов на поездки.
Цитата:
«Яндекс» столкнулось с реальной угрозой прекращения своей работы в Казахстане
А после того как Яндекс уйдёт,цены конечно же опустятся.
То есть выходит клиенты все тупые, есть допустим такси народное,где цены ниже,но все всё рано упорно заказывают дорогой Яндекс,так что ли?
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:30
Не скажу что я часто пользуюсь такси,но как то вызвал "Народное с ЗТБ в город ,отдал 1200,обратно то же самое расстояние ехал на индрайвере за 700,ну естественно народным больше не пользуюсь.
А вот на днях в город с ЗТБ индрайвере было дешевле,но зато назад то же самое расстояние на яндексе на 100тнг дешевле,так что выбор у клиента есть,не понимаю причём здесь АЗРК.
А вот на днях в город с ЗТБ индрайвере было дешевле,но зато назад то же самое расстояние на яндексе на 100тнг дешевле,так что выбор у клиента есть,не понимаю причём здесь АЗРК.
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:14
Я работаю, в том самом Яндексе, могу высказаться с точки зрения водителя. После Нового года цены подупали, днём катаешься за 310, 390 тенге, для того чтобы нормально зарабатывать, минимум 12 часов нужно отработать, по городу не очень сладко. При этом сами таксисты распространяю слухи о каких то невероятных заработках, я согласен, если работать по 18 часов, можно иметь неплохие деньги, проблема в том , что усталость накапливается через несколько дней в таком режиме тяжеловато. Ну а учитывая , что это время ты за рулём, может быт чревато. Внимание пропадает, делаешь детские ошибки
К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:35
Вчера с ЗТБ до плазы ехали на яндексе 900 тнг всего,минут 20 ехать,куда ещё дешевле.
Скажите уже честно, жаба задушила ,что Российская компания оказалась успешнее местных,вот и не знаете как её выжить.
Скажите уже честно, жаба задушила ,что Российская компания оказалась успешнее местных,вот и не знаете как её выжить.
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:42
Цитата:
До Нового года это стоило 1240 тенге
Добринцофф:
Вчера с ЗТБ до плазы ехали на яндексе 900 тнг
Вчера с ЗТБ до плазы ехали на яндексе 900 тнг
До Нового года это стоило 1240 тенге
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:47
Цитата:
Официально компания голландская, хотя все говоря, что принадлежит Алишеру Усманову, узбекский гражданин России, поэтому сам чёрт сломает ногу.Когда Диди заходила в Казахстан, Яндекс сильно перепугался, много было всяких плюшек для водителей, но потом Диди сдулась и плюшек не стало
Добринцофф:
Российская компания
Российская компания
Официально компания голландская, хотя все говоря, что принадлежит Алишеру Усманову, узбекский гражданин России, поэтому сам чёрт сломает ногу.Когда Диди заходила в Казахстан, Яндекс сильно перепугался, много было всяких плюшек для водителей, но потом Диди сдулась и плюшек не стало
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.12
- Сообщений:
- 229
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 20.02.23 - 00:01
А народное такси не повышает цены в час пик и плохую погоду.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5877
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 20.02.23 - 12:21
Я работал ровно год на индрайвере, для время проведения пенсионерам как я и мелочным скупердяе как раз и подходит. Например, в Рудном от ЖД вокзала в город обычно ставят шестьсот тенге, приезжие могут и тысячу дать, однако если водитель ждёт на вокзале то согласен за любые деньги,лишь бы уехать. А если никого нет на вокзале из водителей, то и за полтора не уедешь. Такой вот парадокс. Хотя можно перейти по мосту через пути и ты уже в городе, тут пятьсот тенге с любого конца на другой.
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