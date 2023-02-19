Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?

Отправлено: - 12:21

Я работал ровно год на индрайвере, для время проведения пенсионерам как я и мелочным скупердяе как раз и подходит. Например, в Рудном от ЖД вокзала в город обычно ставят шестьсот тенге, приезжие могут и тысячу дать, однако если водитель ждёт на вокзале то согласен за любые деньги,лишь бы уехать. А если никого нет на вокзале из водителей, то и за полтора не уедешь. Такой вот парадокс. Хотя можно перейти по мосту через пути и ты уже в городе, тут пятьсот тенге с любого конца на другой.