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В восьми районах Костаная отключат свет на следующей неделе
В восьми районах Костаная отключат свет на следующей неделе
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