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≡ Костанайцы и житикаринцы завоевали призовые места в Чемпионате мира по ММА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46211
Костанайцы и житикаринцы завоевали призовые места в Чемпионате мира по ММА
Отправлено: 19.02.23 - 16:39
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С 11 по 17 февраля в Белграде, столице Сербии, проходил мировой чемпионат по смешанным боевым искусствам (ММА) среди спортсменов в возрастных категориях молодежи от 18 до 20 лет и взрослых старше 21 года. В турнире приняли участие 628 участников из 60 стран.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3870
Re: Костанайцы и житикаринцы завоевали призовые места в...
Отправлено: 19.02.23 - 16:39
#1
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Жиентаев Талгат, представитель Костаная, занял 3 место в весовой категорий +120 кг.
Идрис Идрисов в весовой категории до 65,8 кг завоевал третью золотую медаль для сборной. А брат Идриса - Чингиз Идрисов - стал бронзовым призером соревнований в своей весовой категории (61,2 кг).

Жеңіп алған жүлделеріңізбен құттықтаймын! (Поздравляю с завоёванными трофеями!). Новых успехов, побед и триумфов!

Талгат родственник и земляк, в Аулиеколе начинал тренироваться у брата Каиргельды Маканова.
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