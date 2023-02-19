Отправлено: - 15:20

Подъезд в одном из домов на ул. Киевская больше похож на экспозицию в галерее. Выставляют здесь в основном картины, правда созданы они не кисточкой или карандашом, а собраны из маленьких пазлов. Автор этой необычной выставки - заместитель директора школы-лицея №1 Ксения ГРУДУПС.