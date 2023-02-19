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≡ Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная радует соседей картинами из пазлов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46210
Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная радует соседей картинами из пазлов
Отправлено: 19.02.23 - 15:20
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Подъезд в одном из домов на ул. Киевская больше похож на экспозицию в галерее. Выставляют здесь в основном картины, правда созданы они не кисточкой или карандашом, а собраны из маленьких пазлов. Автор этой необычной выставки - заместитель директора школы-лицея №1 Ксения ГРУДУПС.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1436
Re: Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная...
Отправлено: 19.02.23 - 15:20
#1
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Ещё один подъезд знаю, правда там женщин разукрасила подъезд красками. 8-15. Бог одарил женщину талантом и она не скупясь делится с людьми
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23178
Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная радует соседей картинами из пазлов
Отправлено: 19.02.23 - 15:27
#2
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Я картину туда подвесил, тоже ручной работы..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25701
Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная радует соседей картинами из пазлов
Отправлено: 19.02.23 - 15:59
#3
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Цитата:
111:
Я картину туда подвесил

Присматривай - стырят... :-o :oops:
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
213
Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная радует соседей картинами из пазлов
Отправлено: 19.02.23 - 16:32
#4
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9020
Как подъезд превратить в выставку - Жительница Костаная радует соседей картинами из пазлов
Отправлено: 19.02.23 - 16:34
#5
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У меня в подъезде, как говорят прохожие, весело
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