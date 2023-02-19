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≡ К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46210
К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:11
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Подразделение «Яндекс» столкнулось с реальной угрозой прекращения своей работы в Казахстане. С декабря 2022 года в отношении «Яндекс. Такси» расследуют дело о завышении тарифов на поездки. В чём проблема, разбирался корреспондент Orda.kz
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23178
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:11
#1
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Да, в Алматы Яндекс такси моден даже.
Кстати от жд вокзала до Жарокова 137 вроде 2700 брали они.
Назад почти то же самое.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9198
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:25
#2
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Цитата:
С декабря 2022 года в отношении «Яндекс. Такси» расследуют дело о завышении тарифов на поездки.

Цитата:
«Яндекс» столкнулось с реальной угрозой прекращения своей работы в Казахстане

А после того как Яндекс уйдёт,цены конечно же опустятся. :lol:
То есть выходит клиенты все тупые, есть допустим такси народное,где цены ниже,но все всё рано упорно заказывают дорогой Яндекс,так что ли?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9198
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 14:30
#3
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Не скажу что я часто пользуюсь такси,но как то вызвал "Народное с ЗТБ в город ,отдал 1200,обратно то же самое расстояние ехал на индрайвере за 700,ну естественно народным больше не пользуюсь.
А вот на днях в город с ЗТБ индрайвере было дешевле,но зато назад то же самое расстояние на яндексе на 100тнг дешевле,так что выбор у клиента есть,не понимаю причём здесь АЗРК.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1436
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:14
#4
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Я работаю, в том самом Яндексе, могу высказаться с точки зрения водителя. После Нового года цены подупали, днём катаешься за 310, 390 тенге, для того чтобы нормально зарабатывать, минимум 12 часов нужно отработать, по городу не очень сладко. При этом сами таксисты распространяю слухи о каких то невероятных заработках, я согласен, если работать по 18 часов, можно иметь неплохие деньги, проблема в том , что усталость накапливается через несколько дней в таком режиме тяжеловато. Ну а учитывая , что это время ты за рулём, может быт чревато. Внимание пропадает, делаешь детские ошибки
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9198
К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:35
#5
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Вчера с ЗТБ до плазы ехали на яндексе 900 тнг всего,минут 20 ехать,куда ещё дешевле.
Скажите уже честно, жаба задушила ,что Российская компания оказалась успешнее местных,вот и не знаете как её выжить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1436
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:42
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Вчера с ЗТБ до плазы ехали на яндексе 900 тнг

До Нового года это стоило 1240 тенге
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1436
Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?
Отправлено: 19.02.23 - 15:47
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Российская компания

Официально компания голландская, хотя все говоря, что принадлежит Алишеру Усманову, узбекский гражданин России, поэтому сам чёрт сломает ногу.Когда Диди заходила в Казахстан, Яндекс сильно перепугался, много было всяких плюшек для водителей, но потом Диди сдулась и плюшек не стало
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