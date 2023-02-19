Re: К чему приведёт противостояние АЗРК и «Яндекс.Такси»?

Отправлено: - 15:14

Я работаю, в том самом Яндексе, могу высказаться с точки зрения водителя. После Нового года цены подупали, днём катаешься за 310, 390 тенге, для того чтобы нормально зарабатывать, минимум 12 часов нужно отработать, по городу не очень сладко. При этом сами таксисты распространяю слухи о каких то невероятных заработках, я согласен, если работать по 18 часов, можно иметь неплохие деньги, проблема в том , что усталость накапливается через несколько дней в таком режиме тяжеловато. Ну а учитывая , что это время ты за рулём, может быт чревато. Внимание пропадает, делаешь детские ошибки