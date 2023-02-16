Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-16°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 251 из 251«1...249250251
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.02.23 - 13:38
#3751
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Хочу к Меладзе", после одной песни он сказал: Спасибо. что спели мою украиноязычную песню

Да, были времена..
Сейчас Меладзе враг России, а песни на украинском языке дискредитируют бункерного и за это теперь садят на зону..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.02.23 - 13:44
#3752
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пользователи то из России как изменились..
С пеной у рта доказывают преданность своим властям и показывают проверяющим органам, как они верны своему президенту, наш форум, свои преданные комментарии, которые достойны Восхищения в любви к российским властям..
Мда уж..
Пошли времена..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.02.23 - 20:35
#3753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напился, ничего не понял, лучше бы не пил!!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 00:11
#3754
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совпадение?- 27 января посольство США в Турции выпускает предупреждение об угрозе безопасности;- 1-2 февраля в Стамбуле закрываются посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Швейцарии, Швеции и Бельгии;- 4 февраля в Стамбул заходит военный корабль США USS Nitze;В этот же день министр МВД Турции на пресс-конференции заявил послу США: "Уберите свои грязные лапы от Турции. Мы знаем, что вы планировали сделать".- в ночь с 5 на 6 февраля происходит землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше;Кахраманмараш расположен на том же тектоническом разломе, что и Стамбул.Но самое главное то, что до землетрясения в Стамбуле 1999 года, унесшем более 17 тысяч жизней, в турецкий порт так же заходил военный корабль того же типа!Считается, что корабли являются элементом секретной программы США по исследованию ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн HAARP.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 00:59
#3755
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Совпадение?

Рецепт такой всегда.
К 95% правды добавим 5% лжи, чтобы дискредитировать 95% правды и отнести всю информацию к разряду конспирологии.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 01:08
#3756
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
К 95% правды добавим 5% лжи

А в чём лож? //СТАМБУЛ, 1 фев – РИА Новости. Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила дипмиссия.Ранее генеральные консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.// Как и многие другие. тыц :lol:
ПС - о терактах вообще вроде инфа не проходила. Так информация к размышлению. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 17.02.2023 - 01:14]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 01:30
#3757
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города

Там же другая ситуация со сжиганием Корана и задержанием боевиков и то что Турция в НАТО не пускает. Кстати в ответ шведы сожгли израильский флаг и ТОРУ . Кто их враг они знают.

[Исправлено: YESNO, 17.02.2023 - 01:33]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 10:33
#3758
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нё всё плохо в этой жизни, слушаю песню в исполнении Туриченко, слова МАРИИ ЗАХАРОВОЙ и музыка лучше действительности
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 10:36
#3759
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо оскорблять, женщину, я не про форум, человек способный так писать, наверное у него диссонанс возник,
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 10:37
#3760
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак не могу привыкнуть, неё, него
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 11:32
#3761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Никак не могу привыкнуть, неё, него


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.02.23 - 13:40
#3762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
МАРИИ ЗАХАРОВОЙ

\Напомню Захарова это голос МИД
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.02.23 - 12:05
#3763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Страница 251 из 251«1...249250251
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS