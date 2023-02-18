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≡ Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46206
Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
Отправлено: 18.02.23 - 15:12
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Помощь понадобилась сегодня, 18 февраля, ночью двум людям, чья машина встала из-за снежных заносов на трассе А-16 «Жезказган-Петропавловск» недалеко от границы с Улытауской областью.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
459
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 15:12
#1
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а где эта область находится? Стыдно, но слышу впервые про такую, да еще граничащая с нашей
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 15:35
#2
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Цитата:
рихард:

Улытауская область (каз. Ұлытау облысы, Ūlytau oblysy) — область в центральной части Казахстана, образованная 8 июня 2022 года[4]. Климат резко континентальный и крайне засушливый. Административный центр области — город Жезказган. На севере граничит с Костанайской областью, на востоке — с Карагандинской, на юго-востоке — с Жамбылской, на юге — с Туркестанской и Кызылординской, на западе — с Актюбинской.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 15:35
#3
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Цитата:
рихард:

16 марта 2022 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время совместного заседания палат парламента выступил с посланием народу Казахстана, где заявил, что из части Карагандинской области будет сформирована Улытауская область[5]. Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области — важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно: Улытау, который находится в центре нашей бескрайной казахской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны.— Касым-Жомарт Токаев
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1541
Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
Отправлено: 18.02.23 - 15:39
#4
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Цитата:
рихард:
Стыдно, но слышу впервые

Не Вы один. Сам только что нашёл, за 15-ое апреля прошлого года.
А вообще стыдно конечно, не знать истории своей страны :lol: (шутка)
Просто нужно же девать куда то сокращение аппарата. ;-) Вот и рисуют области. 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 15:45
#5
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город Жезказган - площадь 1 760,97 км² , Краснодар - 294,91 км² .
Население соответственно --- 91,7 тыс. чел. , 1 099 344 (2021) человека, по данным 2022 - 1 800 000 .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1541
Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
Отправлено: 18.02.23 - 16:01
#6
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Ну создали новую область, да и ладно бы. Просто немного не понятно, почему Улутауская, а не Жезканганская? :lol: Хотя, это уже второстепенно, главное, что людей спасли, не так ли? :lol: 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
Отправлено: 18.02.23 - 16:08
#7
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Цитата:
Эл-починно:
А вообще стыдно конечно, не знать истории своей страны (шутка)

---Почему шутка ??? Для некоторых лучше РФ задеть , чем свою историю знать .
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
212
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 18:14
#8
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........вообще дорога там есть? в лихие 90е часто приходилось ездить теми местами часто,от Аркалыка глинистый грейдер до Ковыльного,если дождь ужас.В Ковыльном мосты были не достроены,ездили через бригаду и там брод через речку,местные Кировцем раздолбают брод и стоят деньги делают сейчас уже не помню сколько ломили но факт перетощить через брод одна была такса если сядищь и вытащить это уже была более сумма.Сложный участок дороги,зимой Волчья пасть крутой подьём и спуск,для грузовиков с прицепами и полуприцепов подобно смерти было.....от Аркалыка до Улытау гиблое место было чуть более 200 км живой души нет.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1714
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 20:33
#9
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Цитата:
Гога:

Там и сейчас зимой едут или камикадзе, или свято верующие в навигатор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 21:28
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
от Аркалыка глинистый грейдер до

более менее стало
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 18.02.23 - 21:29
#11
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Цитата:
Эл-починно:
почему Улутауская, а не Жезканганская?

Это в общем то Тургай, со всеми вытекающими
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
459
Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...
Отправлено: 19.02.23 - 10:10
#12
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Гога, спасибо. Теперь и я в курсе. Думаю еще кое кто тоже теперь в теме. Не поспеваем за ономастами, скорость у них слишком большая
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15526
Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль на границе Улытауской области
Отправлено: 19.02.23 - 11:44
#13
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Цитата:
Гога:
город Жезказган - площадь 1 760,97 км²

Откуда такая информация? В вики 47 кв.км написано. Алма-Ата и то 682 кв.км.
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