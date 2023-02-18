Re: Костанайские спасатели вытащили застрявший в снегу...

Отправлено: - 18:14

........вообще дорога там есть? в лихие 90е часто приходилось ездить теми местами часто,от Аркалыка глинистый грейдер до Ковыльного,если дождь ужас.В Ковыльном мосты были не достроены,ездили через бригаду и там брод через речку,местные Кировцем раздолбают брод и стоят деньги делают сейчас уже не помню сколько ломили но факт перетощить через брод одна была такса если сядищь и вытащить это уже была более сумма.Сложный участок дороги,зимой Волчья пасть крутой подьём и спуск,для грузовиков с прицепами и полуприцепов подобно смерти было.....от Аркалыка до Улытау гиблое место было чуть более 200 км живой души нет.