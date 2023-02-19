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[Исправлено: Гога, 18.02.2023 - 23:47]

Цитата:глава МИД ФРГ Анналена Бербок.- ещё одна внучка нациста , которая гордиться своим дедушкой .*****Вспомнила добрым словом дедушку своего любимого. Как воевал он на Восточном фронте, с 1939 года в Польше. Как мужественно дрался против Красной армии. Как обратился он к своим однополчанам во время боёв на Одере: "Парни! Я знаю, как нам тяжело против русских. Но мы боремся за объединённую Европу будущего, за то , чтобы моя внучка когда-нибудь в будущем сказала нам всем спасибо!". Будущая канцлерин с воодушевлением и придыханием назвала дедушку с его боротьбой "своим вдохновением на борьбу за единую Европу", и при этом лихо зиганула... Но это ещё не всё... Анналена, ничтоже сумняшеся, заявила, что дедушка её прошел всю войну туда и назад: с сентября 1939 в Польше до зимы (!) 1945 года на границе между немецким Франкфуртом-на-Одере и польским Слубице... Ой, фрау Бербок! Если ваш дедушка только не заканчивал войну в подпольных эсэсовских бандах диверсантов "Werewolf"("Оборотней"), которые активничали долгое время после капитуляции Гитлера. Получается, что закончил он войну, выбирайте сами: либо зимой 1944, но не на Одере, либо на Одере, но в апреле 1945. Именно тогда началась наступательная операция на Зееловские высоты. И границы по Одеру между Польшей и Германией не было аж до 1946 года. Лучше расскажите нам, в каких войсках служил ваш любимый предок - в СС, фольксштурм, или СД... Ну просто, любопытства ради... Третье поколение, уже ничуть не стесняясь, вспоминает своих дедушек, мысленно делит Россию на части, и перекраивает Европу Об этом сообщает "Рамблер". Далее: