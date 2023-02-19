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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 759 из 759«1...757758759
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:40
#11371
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Цитата:
111:
глава МИД ФРГ Анналена Бербок.- ещё одна внучка нациста , которая гордиться своим дедушкой .*****Вспомнила добрым словом дедушку своего любимого. Как воевал он на Восточном фронте, с 1939 года в Польше. Как мужественно дрался против Красной армии. Как обратился он к своим однополчанам во время боёв на Одере: "Парни! Я знаю, как нам тяжело против русских. Но мы боремся за объединённую Европу будущего, за то , чтобы моя внучка когда-нибудь в будущем сказала нам всем спасибо!". Будущая канцлерин с воодушевлением и придыханием назвала дедушку с его боротьбой "своим вдохновением на борьбу за единую Европу", и при этом лихо зиганула... Но это ещё не всё... Анналена, ничтоже сумняшеся, заявила, что дедушка её прошел всю войну туда и назад: с сентября 1939 в Польше до зимы (!) 1945 года на границе между немецким Франкфуртом-на-Одере и польским Слубице... Ой, фрау Бербок! Если ваш дедушка только не заканчивал войну в подпольных эсэсовских бандах диверсантов "Werewolf"("Оборотней"), которые активничали долгое время после капитуляции Гитлера. Получается, что закончил он войну, выбирайте сами: либо зимой 1944, но не на Одере, либо на Одере, но в апреле 1945. Именно тогда началась наступательная операция на Зееловские высоты. И границы по Одеру между Польшей и Германией не было аж до 1946 года. Лучше расскажите нам, в каких войсках служил ваш любимый предок - в СС, фольксштурм, или СД... Ну просто, любопытства ради... Третье поколение, уже ничуть не стесняясь, вспоминает своих дедушек, мысленно делит Россию на части, и перекраивает Европу Об этом сообщает "Рамблер". Далее:

[Исправлено: Гога, 18.02.2023 - 23:47]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:49
#11372
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Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности сказала, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и ее страна, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр, правда, не учла, что 360 градусов означает полный круг, то есть возвращение на место, откуда ведется отсчет. Получилось, как будто Бербок желает, чтобы позиция Москвы осталась прежней. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой», -
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:52
#11373
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Цитата:
111:
И спасибо ему за это..

---Жалеешь ,что не они выиграли вторую мировую ?? Жили бы сейчас как там живут .
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