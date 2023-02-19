Ты не спрашивал моего мнения о том, чувствую ли я что то, когда Россия отправляет вооружение по всему миру.. Так надо ли тебе это знать именно сейчас? Сейчас просто новости.. Обычные новости.. Не устраивает, не читай..
⚡️ «Вместе мы поставим в следующие несколько месяцев столько вооружений, сколько за весь 2022 год».Великобритания пообещала первой поставить Украине дальнобойное вооружение. Премьер-министр Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы предоставить Украине «самые передовые системы ПВО» и создать военно-воздушные силы, необходимые для защиты страны.👉 Топор Live. Подписаться
«Россия – мафиозное государство», - президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина во лжи из-за связи РФ с ЧВК «Вагнер» Во время Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что когда-то поверил словам Путина, но сейчас понимает, что Россия — это обычное мафиозное государство.«Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что у России нет ничего общего с группой Вагнер. Я принял это. Сегодня мы видим, что группа Вагнера вовлечена в войну против Украины. Это значит, что Россия является обычным мафиозным государством», - сказал он.🇺🇦 Украина Сейчас
Но все же, немцы сегодня в ударе, несравненная Фрау
Германия не поддержит предложения территориальных уступок Украины, в обмен на мир с РФОб этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.«Все требования отдать занятые области, сдать Украину, означали бы поощрение этой войны. Мы не будем этого делать», - сказала она.🇺🇦 Украина Сейчас,
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