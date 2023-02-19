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Еще что то«Россия – мафиозное государство», - президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина во лжи из-за связи РФ с ЧВК «Вагнер» Во время Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что когда-то поверил словам Путина, но сейчас понимает, что Россия — это обычное мафиозное государство.«Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что у России нет ничего общего с группой Вагнер. Я принял это. Сегодня мы видим, что группа Вагнера вовлечена в войну против Украины. Это значит, что Россия является обычным мафиозным государством», - сказал он.🇺🇦 Украина Сейчас