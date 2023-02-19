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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 758 из 759«1...756757758759»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:13
#11356
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Цитата:
Гога:
которой руководят .

Кто?
Ссылку дашь на первоисточник?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:13
#11357
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---Да уж , у некоторых мозги совсем набекрень ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:15
#11358
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Цитата:
111:
Ссылку дашь на первоисточник?

---Сам ищи . Это моё мнение .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:18
#11359
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Зато у вас там весело в Краснодаре.
Ты же этого хотел, чтоб как в Северной Корее





[Исправлено: 111, 19.02.2023 - 02:19]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:18
#11360
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Цитата:
111:
Когда Россия, то есть вы,

Цитата:
111:
Когда вы поставляете всему миру

---Ты вообще понимаешь , что читаешь?? Я спрашиваю твое личное мнение ***---Ты получаешь экстаз от того , что ещё больше убитых будет ?*** Но ты как всегда слаб дать прямой ответ на прямой вопрос.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:21
#11361
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Цитата:
Гога:
? Я спрашиваю твое личное мнение *

Ты не спрашивал моего мнения о том, чувствую ли я что то, когда Россия отправляет вооружение по всему миру..
Так надо ли тебе это знать именно сейчас?
Сейчас просто новости..
Обычные новости..
Не устраивает, не читай..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:21
#11362
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Цитата:
111:
Ты же этого хотел

---не слежу , неинтересно . это тут один маньяк получает удовольствие от всего этого .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:23
#11363
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:24
#11364
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Еще из сегодняшних



⚡️ «Вместе мы поставим в следующие несколько месяцев столько вооружений, сколько за весь 2022 год».Великобритания пообещала первой поставить Украине дальнобойное вооружение. Премьер-министр Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы предоставить Украине «самые передовые системы ПВО» и создать военно-воздушные силы, необходимые для защиты страны.👉 Топор Live. Подписаться
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:27
#11365
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Индиец править ..Может и вам пора такого .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:29
#11366
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Еще что то



«Россия – мафиозное государство», - президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина во лжи из-за связи РФ с ЧВК «Вагнер» Во время Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что когда-то поверил словам Путина, но сейчас понимает, что Россия — это обычное мафиозное государство.«Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что у России нет ничего общего с группой Вагнер. Я принял это. Сегодня мы видим, что группа Вагнера вовлечена в войну против Украины. Это значит, что Россия является обычным мафиозным государством», - сказал он.🇺🇦 Украина Сейчас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:30
#11367
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Цитата:
Гога:
Может и вам пора такого .

Любого вменяемого.
Я не смотрю на национальности.
Причем тут это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:31
#11368
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Ладно, не хочу больше калечить психику z-патриотов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:35
#11369
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Но все же, немцы сегодня в ударе, несравненная Фрау



Германия не поддержит предложения территориальных уступок Украины, в обмен на мир с РФОб этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.«Все требования отдать занятые области, сдать Украину, означали бы поощрение этой войны. Мы не будем этого делать», - сказала она.🇺🇦 Украина Сейчас,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23171
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.02.23 - 02:37
#11370
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Вот так вот.
Весь цивилизованный мир осуждает эту войну и конечно же немецкий народ, прежде всего..
И спасибо ему за это..
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