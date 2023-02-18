Прогноз на 5 дней
небольшой снег-17°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 754 из 754«1...752753754
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:41
#11296
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Разреши мне поехать вместо тебя

А я тебе предлагал, уже забыл? 8-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:42
#11297
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное давно не были в Казахстане, забыли , что такое чувство собственного достоинства у казахстанцев, я подчеркиваю именно у казахстанцев. иначе Вы бы не предложили столь оскорбительное мероприятие
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:44
#11298
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Но на отпуск в Украину - всегда пожалуйста.

Найдется 20 тысяч ойро?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:45
#11299
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А я тебе предлагал, уже забыл

Где?
Где ты предлагал деньги?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:46
#11300
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то глухо опять соврал..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:47
#11301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня олицетворение казахстанского духа это Вит, он может сказать прямо, ну и пусть он не разделяет мою точку зрения, но он честный, и спину свою я бы ему подставил
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:47
#11302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие понты..
Дам денег..
Теперь выходит зажал..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:49
#11303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы бы не предложили столь оскорбительное мероприятие

Ну извиняюсь. Хотя журналисты ездят и не чё. :lol:
Цитата:
111:
Найдется 20 тысяч ойро?

Может и найдётся, только не для Украины. Для отпуска штуку выделю и за репортажи за день (три дня), с фронта по 500, с доказательствами, без проблем.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:52
#11304
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Где? Где ты предлагал деньги?

Да тебе и Гога намекал, опять не помнишь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:54
#11305
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Да тебе и Гога намекал, опять не помнишь?

Нет, ты говори за себя, где ты конкретно предложил мне деньги на поездку в Украину?
Можешь сказать внятно?
Или все таки опять врешь?
Профайл
Страница 754 из 754«1...752753754
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS