Отправлено: - 23:49

saba:

Вы бы не предложили столь оскорбительное мероприятие

111:

Найдется 20 тысяч ойро?

Цитата:Ну извиняюсь. Хотя журналисты ездят и не чё.Цитата:Может и найдётся, только не для Украины. Для отпуска штуку выделю и за репортажи за день (три дня), с фронта по 500, с доказательствами, без проблем.