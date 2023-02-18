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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:20
Цитата:
Выходит не держишь слова?
Эл-починно:
сказал -"обсуждение бесполезно"
сказал -"обсуждение бесполезно"
Выходит не держишь слова?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:20
Цитата:
наверное, если не можете отличить причину от следствия. Хотя я никому ничего не навязываю.
saba:
наверное в нынешней ситуации я устарел
наверное в нынешней ситуации я устарел
наверное, если не можете отличить причину от следствия. Хотя я никому ничего не навязываю.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:21
Марик, если бы ты ( надеюсь мы на ты, если не так поправь) тогда я бы понял, знаешь какой кайф что нибудь приготовить, попробуй особенно из мяса
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:21
Ладно, проедем в очередной раз.
А то кто то как маленьких и обидчивый начнет обзываться и потом даже уходить..
А то кто то как маленьких и обидчивый начнет обзываться и потом даже уходить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:22
Цитата:
Ты придуряешься? Это было в теме про криптовалюту, в которой ты не бе-не ме. Это ты тут елозишь, туда сюда.
111:
Выходит не держишь слова?
Выходит не держишь слова?
Ты придуряешься? Это было в теме про криптовалюту, в которой ты не бе-не ме. Это ты тут елозишь, туда сюда.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:24
Цитата:
Я своё слово сказал, поэтому абсолютно безразлично
Эл-починно:
наверное, если не можете отличить причину от следствия.
наверное, если не можете отличить причину от следствия.
Я своё слово сказал, поэтому абсолютно безразлично
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:30
Цитата:
Взаимно, но что бы разобрать разногласия... Вам же всё равно как понимаю делать нечего, только выпиваете, после чего ничего не понимаете?
- Можем заключить договор, я Вам оплачиваю отпуск в Украину. Как Согласны? А там посмотрим, что к чему. Если нет так нет.
saba:
Я своё слово сказал, поэтому абсолютно безразлично
Я своё слово сказал, поэтому абсолютно безразлично
Взаимно, но что бы разобрать разногласия... Вам же всё равно как понимаю делать нечего, только выпиваете, после чего ничего не понимаете?
- Можем заключить договор, я Вам оплачиваю отпуск в Украину. Как Согласны? А там посмотрим, что к чему. Если нет так нет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:33
Цитата:
Кто о чем..
Я бы согласился на его месте, тем более что лететь надо через Ойропу..
Давай, соглашайся, всего тысяч двадцать ойро и ты в Киеве и обратно..
Я бы поехал..
Эл-починно:
я Вам оплачиваю отпуск в Украину.
я Вам оплачиваю отпуск в Украину.
Кто о чем..
Я бы согласился на его месте, тем более что лететь надо через Ойропу..
Давай, соглашайся, всего тысяч двадцать ойро и ты в Киеве и обратно..
Я бы поехал..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:34
Ойропейцы богатые люди, просто так не понтуются..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:35
Цитата:
Увы нет, я мог бы понять кого то, кто мог бы приехать в Украину, Вы же не можете сами приехать туда? я туда обязательно приеду когда мои пацаны вернутся, я их обязательно поддержу
Эл-починно:
Как Согласны
Как Согласны
Увы нет, я мог бы понять кого то, кто мог бы приехать в Украину, Вы же не можете сами приехать туда? я туда обязательно приеду когда мои пацаны вернутся, я их обязательно поддержу
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:36
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:37
А вот попасть сегодня в закрытый Бахмут, это примерно дополнительно 150 тысяч ойро..
Просто надо знать кому дать, ну или иначе просто расстрел..
В Угледар тоже самое, но там доходит до 500 тысяч ойро..
Просто надо знать кому дать, ну или иначе просто расстрел..
В Угледар тоже самое, но там доходит до 500 тысяч ойро..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:38
Цитата:
Разреши мне поехать вместо тебя
saba:
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам
Разреши мне поехать вместо тебя
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:40
Цитата:
Простите, это было чисто деловое соглашение, ничего личного.
Цитата:
Да не богатые, может достаточные - я бы сказал, хотя не все. Тоесть есть и богатые, но так же и бедные. Но на отпуск в Украину - всегда пожалуйста.
saba:
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам
Простите, это было чисто деловое соглашение, ничего личного.
Цитата:
111:
Ойропейцы богатые люди, просто так не понтуются..
Ойропейцы богатые люди, просто так не понтуются..
Да не богатые, может достаточные - я бы сказал, хотя не все. Тоесть есть и богатые, но так же и бедные. Но на отпуск в Украину - всегда пожалуйста.
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