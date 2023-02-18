Отправлено: - 23:40

saba:

И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам

111:

Ойропейцы богатые люди, просто так не понтуются..

Цитата:Простите, это было чисто деловое соглашение, ничего личного.Цитата:Да не богатые, может достаточные - я бы сказал, хотя не все. Тоесть есть и богатые, но так же и бедные. Но на отпуск в Украину - всегда пожалуйста.