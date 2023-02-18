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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 753 из 754«1...751752753754»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:20
#11281
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Цитата:
Эл-починно:
сказал -"обсуждение бесполезно"

Выходит не держишь слова?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:20
#11282
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Цитата:
saba:
наверное в нынешней ситуации я устарел

наверное, если не можете отличить причину от следствия. Хотя я никому ничего не навязываю.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:21
#11283
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Марик, если бы ты ( надеюсь мы на ты, если не так поправь) тогда я бы понял, знаешь какой кайф что нибудь приготовить, попробуй особенно из мяса
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:21
#11284
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Ладно, проедем в очередной раз.
А то кто то как маленьких и обидчивый начнет обзываться и потом даже уходить..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:22
#11285
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Цитата:
111:
Выходит не держишь слова?

Ты придуряешься? Это было в теме про криптовалюту, в которой ты не бе-не ме. Это ты тут елозишь, туда сюда. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:24
#11286
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Цитата:
Эл-починно:
наверное, если не можете отличить причину от следствия.

Я своё слово сказал, поэтому абсолютно безразлично
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:30
#11287
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Цитата:
saba:
Я своё слово сказал, поэтому абсолютно безразлично

Взаимно, но что бы разобрать разногласия... Вам же всё равно как понимаю делать нечего, только выпиваете, после чего ничего не понимаете?
- Можем заключить договор, я Вам оплачиваю отпуск в Украину. Как Согласны? А там посмотрим, что к чему. Если нет так нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:31
#11288
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Ну вот, винегрет с дорогостоящим луком..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:33
#11289
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Цитата:
Эл-починно:
я Вам оплачиваю отпуск в Украину.

Кто о чем..
Я бы согласился на его месте, тем более что лететь надо через Ойропу..
Давай, соглашайся, всего тысяч двадцать ойро и ты в Киеве и обратно..
Я бы поехал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:34
#11290
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Ойропейцы богатые люди, просто так не понтуются..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:35
#11291
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Цитата:
Эл-починно:
Как Согласны

Увы нет, я мог бы понять кого то, кто мог бы приехать в Украину, Вы же не можете сами приехать туда? я туда обязательно приеду когда мои пацаны вернутся, я их обязательно поддержу
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:36
#11292
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И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:37
#11293
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А вот попасть сегодня в закрытый Бахмут, это примерно дополнительно 150 тысяч ойро..
Просто надо знать кому дать, ну или иначе просто расстрел..
В Угледар тоже самое, но там доходит до 500 тысяч ойро..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23134
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:38
#11294
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Цитата:
saba:
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам

Разреши мне поехать вместо тебя
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1533
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.02.23 - 23:40
#11295
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Цитата:
saba:
И уж простите я не доедаю последний кусок хлеба, В Украину я могу съездить и сам

Простите, это было чисто деловое соглашение, ничего личного.
Цитата:
111:
Ойропейцы богатые люди, просто так не понтуются..

Да не богатые, может достаточные - я бы сказал, хотя не все. Тоесть есть и богатые, но так же и бедные. Но на отпуск в Украину - всегда пожалуйста. :lol:
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