Улытауская область (каз. Ұлытау облысы, Ūlytau oblysy) — область в центральной части Казахстана, образованная 8 июня 2022 года[4]. Климат резко континентальный и крайне засушливый. Административный центр области — город Жезказган. На севере граничит с Костанайской областью, на востоке — с Карагандинской, на юго-востоке — с Жамбылской, на юге — с Туркестанской и Кызылординской, на западе — с Актюбинской.
16 марта 2022 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время совместного заседания палат парламента выступил с посланием народу Казахстана, где заявил, что из части Карагандинской области будет сформирована Улытауская область[5]. Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области — важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно: Улытау, который находится в центре нашей бескрайной казахской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны.— Касым-Жомарт Токаев
Не Вы один. Сам только что нашёл, за 15-ое апреля прошлого года. А вообще стыдно конечно, не знать истории своей страны (шутка) Просто нужно же девать куда то сокращение аппарата. Вот и рисуют области.
........вообще дорога там есть? в лихие 90е часто приходилось ездить теми местами часто,от Аркалыка глинистый грейдер до Ковыльного,если дождь ужас.В Ковыльном мосты были не достроены,ездили через бригаду и там брод через речку,местные Кировцем раздолбают брод и стоят деньги делают сейчас уже не помню сколько ломили но факт перетощить через брод одна была такса если сядищь и вытащить это уже была более сумма.Сложный участок дороги,зимой Волчья пасть крутой подьём и спуск,для грузовиков с прицепами и полуприцепов подобно смерти было.....от Аркалыка до Улытау гиблое место было чуть более 200 км живой души нет.
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