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≡ О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46202
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 17.02.23 - 13:30
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- Я персонально назвала людей среди аграриев, профсоюзных деятелей, членов общественного совета, которые не способны были ни изучить, ни помочь своему народу в решении вопроса о времени, - сообщила "НГ" гражданская активистка Ольга Ведлер.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1409
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 18.02.23 - 08:44
#15
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Цитата:
abaika95:
аким у нас популист

Он борется за кресло акима города
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1409
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 18.02.23 - 08:47
#16
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Цитата:
Victor Yang:
То есть в пункте отправления - время пункта отправления.

Наверное дело не в цифровизации, решили же дело с цифровыми документами
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1409
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 18.02.23 - 08:48
#17
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Цитата:
Victor Yang:
То есть в пункте отправления - время пункта отправления.

Наверное дело не в цифровизации, решили же дело с цифровыми документами
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3868
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 18.02.23 - 10:33
#18
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Цитата:
Tenkisch:
не нужно тут изображать грамотея и критика, нужно просто жить как природа нам дала!


Я же всегда про грамотеев говорю. Чёта сегодня опередили.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15524
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 18.02.23 - 10:59
#19
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Цитата:
saba:
Наверное дело не в цифровизации

Я думаю что в ней. Без неё легче всё приводить к одному времени - и никакой путаницы при составлении маршрутов. С ней можно приводить к одному времени где-нибудь в глубинах программных комплексов, а на билетах писать в соответствии с местным.
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