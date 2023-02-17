Отправлено: - 11:11

saba:



Цитата:Для новых жилых массивов такое оформление нумерации очень подошло бы всем. Но в самом городе, где есть еще и улицы, нам такое не пойдет. Придется по два раза в год зачищать старые названия и рисовать новые... Идеологически правильные.