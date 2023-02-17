Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Этот год должен быть переломным" — Кумар Аксакалов о проблемах строительства жилья в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46202
"Этот год должен быть переломным" — Кумар Аксакалов о проблемах строительства жилья в Костанайской области
Отправлено: 17.02.23 - 21:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему долгостроя обсудили в областном акимате на коллегии с участием застройщиков и акимами районов и городов. Больше строить кредитного жилья и проводить особый контроль за темпами строительства - — поручил глава региона.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3033
Re: "Этот год должен быть переломным" — Кумар...
Отправлено: 17.02.23 - 21:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нумерация домов в Белоруссии.

Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1409
Re: "Этот год должен быть переломным" — Кумар...
Отправлено: 18.02.23 - 06:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
класс, но для таксистов не очень, а так вообще класс
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3033
Re: "Этот год должен быть переломным" — Кумар...
Отправлено: 18.02.23 - 11:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Для новых жилых массивов такое оформление нумерации очень подошло бы всем. Но в самом городе, где есть еще и улицы, нам такое не пойдет. Придется по два раза в год зачищать старые названия и рисовать новые... Идеологически правильные.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1145
Re: "Этот год должен быть переломным" — Кумар...
Отправлено: 18.02.23 - 12:52
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю,в этом году повторится ситуация 2014г. Рынок жилья рухнет.. Рубль станет 3-4тг,опять народ ломанётся в РФ,материалы оттуда тоже,соответственно,подешевеют и никакие 450К за квадрат не получат продавцы одноразовых человейников. Уже вторичка дешевеет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS