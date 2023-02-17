Отправлено: - 17:09

юля елиссева:

Почему Добринец ещё ничего не написал против? Почему Абайка молчит, что переводить надо на 2 часа?

Цитата:потому что всем адекватным уже надоело об стенку горох битьдля недалёких проясню ситуацию как видеться она в аналитическом ключеаким у нас популистон наговорил уже кучу вещей о том какой бордюр класть, какие дома возводить, какие парки садить,каких лошадей выращивать и все остальное в том же духе и это за 3 месяцано про перевод времени, вопрос про который ему с первого же дня акимства тут начали кричать он упорно отмалчиваетсяпрям упорно пока ведлер его не поймала на встречезначит? ему даже в рамках популизма не охота этот вопрос поднимать почему-то? почему?потмоучто дело не в акиме а в астане там не хотят переводить времяведлер конечно может его хоть часами словестно облизывать её похвальба ничего не стоит впрницпе она с таким же упоением начнет клеймить акима если тот до декабря ничего в итоге не решиттема в том что аствна задумала переводить время по всей стране и что самое смешное на единый часовой пояс что явно не вписывается в концепцию ведлер и котобиш астана хочет и время перевести и подставить активистов таким образом чтобы народ возмущенный переводом (а он возмутиться это 100%) кидал все шишки в активистов, они же просили!! вот мы выполниили их просьбу))) а дальше дело техникитак что я бы уж на месте активистов этот вопрос засунул в дальнюю полку ведь уже ясно дали понять куда дело поворачивается