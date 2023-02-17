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О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46200
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 17.02.23 - 13:30
- Я персонально назвала людей среди аграриев, профсоюзных деятелей, членов общественного совета, которые не способны были ни изучить, ни помочь своему народу в решении вопроса о времени, - сообщила "НГ" гражданская активистка Ольга Ведлер.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23106
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 13:30
Главное вовремя перевести стрелки на любовь и лояльность к новой власти..
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2937
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 13:51
Почему Добринец ещё ничего не написал против? Почему Абайка молчит, что переводить надо на 2 часа?
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 31.01.23
- Сообщений:
- 1
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 14:32
Если пойдет команда возвращать прежний часовой пояс, то сразу же пойдет агиткампания. Директора школ, руководители различных государственных учреждений начнут говорит о пользе возврата времени. А главный врач психбольницы к ним присоединится. А по факту они все были против.
Те кто был за переименования улиц и т.п. в честь Главного вождя, они же сейчас против этого же видного человека
Те кто был за переименования улиц и т.п. в честь Главного вождя, они же сейчас против этого же видного человека
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 192
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 14:43
Надо переводить.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 24
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 14:51
Конечно надо возвращать время! Футбол европейский хоть на час раньше будет начинаться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 142
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 15:07
Не являюсь сторонником или противником перевода времени. Но мне нравится как люди настойчиво борются за то, что они считают правильным, т.е за перевод времени.
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 11
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 15:39
А что прикольно было бы приходить на работу, школу, садик на час позже. Но как вспомню сколько было путаницы с прибытием и отбытием поездов, самолетов то московскому или астанинскому времени.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13451
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 17:09
Цитата:
потому что всем адекватным уже надоело об стенку горох бить
для недалёких проясню ситуацию как видеться она в аналитическом ключе
аким у нас популист
он наговорил уже кучу вещей о том какой бордюр класть, какие дома возводить, какие парки садить,каких лошадей выращивать и все остальное в том же духе и это за 3 месяца
но про перевод времени, вопрос про который ему с первого же дня акимства тут начали кричать он упорно отмалчивается
прям упорно пока ведлер его не поймала на встрече
значит? ему даже в рамках популизма не охота этот вопрос поднимать почему-то? почему?
потмоучто дело не в акиме а в астане там не хотят переводить время
ведлер конечно может его хоть часами словестно облизывать её похвальба ничего не стоит впрницпе она с таким же упоением начнет клеймить акима если тот до декабря ничего в итоге не решит
тема в том что аствна задумала переводить время по всей стране и что самое смешное на единый часовой пояс что явно не вписывается в концепцию ведлер и ко
тобиш астана хочет и время перевести и подставить активистов таким образом чтобы народ возмущенный переводом (а он возмутиться это 100%) кидал все шишки в активистов, они же просили!! вот мы выполниили их просьбу))) а дальше дело техники
так что я бы уж на месте активистов этот вопрос засунул в дальнюю полку ведь уже ясно дали понять куда дело поворачивается
юля елиссева:
Почему Добринец ещё ничего не написал против? Почему Абайка молчит, что переводить надо на 2 часа?
Почему Добринец ещё ничего не написал против? Почему Абайка молчит, что переводить надо на 2 часа?
потому что всем адекватным уже надоело об стенку горох бить
для недалёких проясню ситуацию как видеться она в аналитическом ключе
аким у нас популист
он наговорил уже кучу вещей о том какой бордюр класть, какие дома возводить, какие парки садить,каких лошадей выращивать и все остальное в том же духе и это за 3 месяца
но про перевод времени, вопрос про который ему с первого же дня акимства тут начали кричать он упорно отмалчивается
прям упорно пока ведлер его не поймала на встрече
значит? ему даже в рамках популизма не охота этот вопрос поднимать почему-то? почему?
потмоучто дело не в акиме а в астане там не хотят переводить время
ведлер конечно может его хоть часами словестно облизывать её похвальба ничего не стоит впрницпе она с таким же упоением начнет клеймить акима если тот до декабря ничего в итоге не решит
тема в том что аствна задумала переводить время по всей стране и что самое смешное на единый часовой пояс что явно не вписывается в концепцию ведлер и ко
тобиш астана хочет и время перевести и подставить активистов таким образом чтобы народ возмущенный переводом (а он возмутиться это 100%) кидал все шишки в активистов, они же просили!! вот мы выполниили их просьбу))) а дальше дело техники
так что я бы уж на месте активистов этот вопрос засунул в дальнюю полку ведь уже ясно дали понять куда дело поворачивается
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 17.02.23 - 17:29
Цитата:
Про всю страну слышал, а про единый часовой пояс - нет. Это полная глупость. В Астане вполне нормально сейчас.
Блин, почему не могу вставить скопированный URL?
[Исправлено: Victor Yang, 17.02.2023 - 17:34]
abaika95:
аствна задумала переводить время по всей стране и что самое смешное на единый часовой пояс
аствна задумала переводить время по всей стране и что самое смешное на единый часовой пояс
Про всю страну слышал, а про единый часовой пояс - нет. Это полная глупость. В Астане вполне нормально сейчас.
Блин, почему не могу вставить скопированный URL?
[Исправлено: Victor Yang, 17.02.2023 - 17:34]
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 17.02.23 - 17:37
Пересмотреть часовые пояса хотят в регионах Казахстана (nur.kz)
Цитата:
Не помню как в Казахстане - в России сейчас везде местное время пишут. То есть в пункте отправления - время пункта отправления. В пункте прибытия - время пункта прибытия. Думаю, это решилось цифровизацией.
Цитата:
Житель КСК:
Но как вспомню сколько было путаницы с прибытием и отбытием поездов, самолетов то московскому или астанинскому времени.
Но как вспомню сколько было путаницы с прибытием и отбытием поездов, самолетов то московскому или астанинскому времени.
Не помню как в Казахстане - в России сейчас везде местное время пишут. То есть в пункте отправления - время пункта отправления. В пункте прибытия - время пункта прибытия. Думаю, это решилось цифровизацией.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 241
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 21:51
что явно не вписывается в концепцию ведлер и ко, вот когда уже все овны поймут, что как есть в природе так и должно быть! не нужно тут изображать грамотея и критика, нужно просто жить как природа нам дала! И спасибо что есть люди образованные,целеустремленные, да, я про О.Ведлер, которые могут это всё обьяснить с нучной точки зрения, не опуская в тоже время руки!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 721
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 17.02.23 - 22:02
Цитата:
Согласен. Тем не менее, эту идею рассматривают всерьёз. И тот же Нурхожаев является её сторонником.
Хотя, если исходить из научного подхода в интересах сохранения здоровья людей, самый оптимальный вариант для Казахстана, это три часовых пояса UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Victor Yang:
Это полная глупость
Это полная глупость
Согласен. Тем не менее, эту идею рассматривают всерьёз. И тот же Нурхожаев является её сторонником.
Хотя, если исходить из научного подхода в интересах сохранения здоровья людей, самый оптимальный вариант для Казахстана, это три часовых пояса UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1022
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 22:47
Аплодирую Ольге! Сам везде и всюду поднимал этот вопрос онлайн на всяки еговах, толку никакого. Может гласность поможет
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