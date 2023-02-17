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"Этот год должен быть переломным" — Кумар Аксакалов о проблемах строительства жилья в Костанайской области
"Этот год должен быть переломным" — Кумар Аксакалов о проблемах строительства жилья в Костанайской области
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