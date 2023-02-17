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Очереди на жилье, плаванье для детей-инвалидов и назначение резиденции - О чем спрашивали костанайцы акимов на едином приеме граждан
Очереди на жилье, плаванье для детей-инвалидов и назначение резиденции - О чем спрашивали костанайцы акимов на едином приеме граждан
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