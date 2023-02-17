Отправлено: - 20:47

Прием граждан по регламенту проходил с 10 до 18.00, хотя чиновники принимали людей до позднего вечера. Как сообщили в пресс-службе акима области, всего пришли 212 человек. А 81 из них был принят акимом области, остальные акимом Костаная и руководителями других госорганов.