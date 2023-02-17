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≡ Очереди на жилье, плаванье для детей-инвалидов и назначение резиденции - О чем спрашивали костанайцы акимов на едином приеме граждан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46200
Очереди на жилье, плаванье для детей-инвалидов и назначение резиденции - О чем спрашивали костанайцы акимов на едином приеме граждан
Отправлено: 17.02.23 - 20:47
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Прием граждан по регламенту проходил с 10 до 18.00, хотя чиновники принимали людей до позднего вечера. Как сообщили в пресс-службе акима области, всего пришли 212 человек. А 81 из них был принят акимом области, остальные акимом Костаная и руководителями других госорганов.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1014
Re: Очереди на жилье, плаванье для детей-инвалидов и назначение...
Отправлено: 17.02.23 - 20:47
#1
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