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≡ Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46198
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
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Официальный сайт Первого Президента Нурсултана Назарбаева сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz. Изменилась и шапка сайта - в названии также убрали слово "Елбасы".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
719
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 10:56
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Очень мягко казахский язык получил своё распространение.

Хорошо, что получил. Но как это связано с ростом межнационального напряжения? Если бы оно не росло, отток населения был бы в разы меньше. Если бы он был бы вообще.
Цитата:
Victor Yang:
Как понять - "отданы"?

В прямом смысле отданы. На невыгодных для страны условиях.
Цитата:
Victor Yang:
но и не прям ниже плинтуса

:-) Не прям? А до какого состояния их нужно довести, чтобы вы согласились с "ниже плинтуса"?
Цитата:
Victor Yang:
небольшим количеством населения и его плотностью

Отговорки ни о чём
Цитата:
Victor Yang:
это была одна из причин его призыва развивать мегаполисы

Этот его призыв - постановка телеги впереди лошади. Подмена причин последствиями. Рост экономики вызывает рост мегаполисов, а никак не наоборот.
для бизнеса в Казахстане очень хорошие условия
Если бы это было так изначально, мы не возили бы ширпотреб из Китая, Турции, Польши и даже Эмиратов, а продавали бы всё это. Поднимали бы свою экономику, а не чужую.

[Исправлено: Skeptic, 17.02.2023 - 10:58]

[Исправлено: Skeptic, 17.02.2023 - 10:59]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15523
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 18:01
#16
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Цитата:
Skeptic:
готовую продукцию

Кстати. В октябре ездил на один завод металлоконструкций в Курганской области - мы там реконструкцию делаем. Разговаривали с техническим директором - он сказал что листовой металл российский приходит очень кривой. При этом из Казахстана - очень ровный, какой и должен быть.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3345
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 18:32
#17
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Sic transit gloria mundi ( «Так проходит мирская слава») :-(
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