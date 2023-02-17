Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...

Отправлено: - 14:32

Если пойдет команда возвращать прежний часовой пояс, то сразу же пойдет агиткампания. Директора школ, руководители различных государственных учреждений начнут говорит о пользе возврата времени. А главный врач психбольницы к ним присоединится. А по факту они все были против.

Те кто был за переименования улиц и т.п. в честь Главного вождя, они же сейчас против этого же видного человека