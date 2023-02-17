Re: «Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об...

Отправлено: - 14:08

По мнению Буковского, советского диссидента, сей акт называется "мочить в сортире", то есть убить "стукача"..

Так что с какого перепуга тот, кто донес на другого, пьет с ним же бухло?

Это даже не по понятиям.

Как и тому бухать с "зашкварившимся", за это кстати тоже мочат..

Знали бы это золотое правило, никто бы не пострадал.