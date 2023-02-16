А пользователи то из России как изменились.. С пеной у рта доказывают преданность своим властям и показывают проверяющим органам, как они верны своему президенту, наш форум, свои преданные комментарии, которые достойны Восхищения в любви к российским властям.. Мда уж.. Пошли времена..
Совпадение?- 27 января посольство США в Турции выпускает предупреждение об угрозе безопасности;- 1-2 февраля в Стамбуле закрываются посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Швейцарии, Швеции и Бельгии;- 4 февраля в Стамбул заходит военный корабль США USS Nitze;В этот же день министр МВД Турции на пресс-конференции заявил послу США: "Уберите свои грязные лапы от Турции. Мы знаем, что вы планировали сделать".- в ночь с 5 на 6 февраля происходит землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше;Кахраманмараш расположен на том же тектоническом разломе, что и Стамбул.Но самое главное то, что до землетрясения в Стамбуле 1999 года, унесшем более 17 тысяч жизней, в турецкий порт так же заходил военный корабль того же типа!Считается, что корабли являются элементом секретной программы США по исследованию ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн HAARP.
А в чём лож? //СТАМБУЛ, 1 фев – РИА Новости. Консульство ФРГ в Стамбуле прекратило работу в среду из-за угроз безопасности, сообщила дипмиссия.Ранее генеральные консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.// Как и многие другие. тыц ПС - о терактах вообще вроде инфа не проходила. Так информация к размышлению.
Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать