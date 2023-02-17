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«Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об убийстве за извинения вынесли в СМУС Костанайской области
«Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об убийстве за извинения вынесли в СМУС Костанайской области
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