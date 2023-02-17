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≡ «Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об убийстве за извинения вынесли в СМУС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46198
«Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об убийстве за извинения вынесли в СМУС Костанайской области
Отправлено: 17.02.23 - 13:34
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Приговор 19-летнему Танату КОЖАБЕКОВУ вынесли в СМУС Костанайской области. Он обвинялся в том, что в ноябре 2022 года зарезал своего соседа Андрея Кельбаха. Объяснить, почему он убил соседа, подсудимый так и не смог.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5876
Re: «Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об...
Отправлено: 17.02.23 - 13:34
#1
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Так рано испортил себе жизнь, хотя как говорит мой детдомовский парниш- ничего хорошего тут на воле не найду, там лучше. То ноутбук отберёт, то пенсионеру на квартиру залезет, от срока до срока за свои 35 лет половину провел за колючкой. Ни родни, ни семьи....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23106
Re: «Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об...
Отправлено: 17.02.23 - 14:08
#2
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По мнению Буковского, советского диссидента, сей акт называется "мочить в сортире", то есть убить "стукача"..
Так что с какого перепуга тот, кто донес на другого, пьет с ним же бухло?
Это даже не по понятиям.
Как и тому бухать с "зашкварившимся", за это кстати тоже мочат..
Знали бы это золотое правило, никто бы не пострадал.
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