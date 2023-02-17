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≡ После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46198
После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области...
Отправлено: 17.02.23 - 12:45
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После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области предложил, чтобы отряды из старшеклассников и учителей проверяли сумки школьников на наличие режущих предметов. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
289
Re: После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области...
Отправлено: 17.02.23 - 12:45
#1
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Еще нужен вариант "Нет. Я считаю что это не поможет"
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
457
Re: После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области...
Отправлено: 17.02.23 - 12:55
#2
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а кто будет проверять эти самые отряды старшеклассников и учителей? Ведь и среди педагогов тоже неадекватные личности попадаются. И вообще человек во многом от настроения зависит, придет с плохим, даже скверным настроением-он всем подлость сотворить может. Ерунда все эти проверки. Со временем актуальность спадет, бдительность притупится. А кто захочет пронести нехорошую вещь тот будьте спокойны пронесет и никто не заметит. Галочное мероприятие для отчета.
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