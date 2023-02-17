Re: После ЧП в Петропавловске начальник ДП Костанайской области...

Отправлено: - 12:55

а кто будет проверять эти самые отряды старшеклассников и учителей? Ведь и среди педагогов тоже неадекватные личности попадаются. И вообще человек во многом от настроения зависит, придет с плохим, даже скверным настроением-он всем подлость сотворить может. Ерунда все эти проверки. Со временем актуальность спадет, бдительность притупится. А кто захочет пронести нехорошую вещь тот будьте спокойны пронесет и никто не заметит. Галочное мероприятие для отчета.