Re: Жумангарин о ценах на лук в Казахстане: Говорить о диктатуре...

Отправлено: - 11:46

Два, или три года назад . Вагоны стояли в Костанае. Протухал этот ваш любимый лук. Нас директора застовляли его увозить. В москву в фуд сити. Стояли там неделями. Продовали. Таджики нам потом предъявляли. Типа это вы испортили. Продукт. После тех годов. Я не слышал что б кто то в Костанае связывается с луком. А так да. Вагоны стояли не кто и его не хотел брать.