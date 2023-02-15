Отправлено: - 10:57

Криптоматы – это устройства, напоминающие собой обычный банкомат, но для покупки и продажи криптовалюты. И хоть их количество в мире растет, сервисы по поиску криптоматов указывают наличие лишь двух подобных устройств на территории РК: в Нур-Султане (можно только купить криптовалюту) и Алматы (поддерживает покупку и продажу BTC, ETH, LTC и BCH). Читайте больше: